ФАС фиксирует снижение предложений по бензину на бирже

ФАС фиксирует снижение биржевых предложений по бензину Фото: Иван МАКЕЕВ

На бирже фиксируется сокращение предложений по бензину после прохождения пиков его потребления в летний период, сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев.

Как пояснил журналистам замглавы ФАС, прохождение пика в ближайшее время значительно повлияет на стабилизацию ситуации на бирже.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство энергетики России совместно с ФАС рекомендовали временно увеличить продажи автомобильных бензинов и дизельного топлива на бирже. Объемы минимальных продаж было рекомендовано повысить на 1% от нынешнего уровня. Компании должны были ежедневно реализовать на торгах не менее 12% бензина и 8,5% дизельного топлива от объема их производства.

Напомним, Минэнерго предложило правительству ввести запрет на экспорт бензина из России в ускоренном порядке, чтобы на фоне растущего спроса в первую очередь обеспечить потребности внутреннего рынка. Кабмин решил пока не прибегать к этой мере.