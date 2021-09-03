Зеленский похвастался созданием на Украине несуществующих самолетов и вертолетов

Зеленский похвалился созданием на Украине несуществующих вооружений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Только в последние годы на Украине вновь начали строить самолеты и вертолеты, заявил президент страны Владимир Зеленский.

- Когда-то в WhatsApp я написал своему товарищу о том, что мы как страна давно, давно уже, где-то около 30 лет, не создавали ничего вроде первого вертолета, искусственного спутника Земли и крупнейшего в мире самолета, - сказал он во время выступления в Стэндфордском университете.

Теперь же, по словам Зеленского, ситуация в стране изменилась в лучшую сторону. Президент отметил, что после его прихода к власти на Украине снова начали строить дороги, мосты, собственные самолеты, вертолеты, танки и военно-морской флот.

Однако Зеленский не уточнил, о каком именно вооружении идет речь. Дело в том, что с 2016 года Украина не произвела и не поставила ни одного нового серийного самолета.