В Новой Зеландии мужчина ранил ножом на шестерых посетителей супермаркета Фото: сайт полиции Новой Зеландии

В новозеландском Окленде мужчина напал с ножом на клиентов супермаркета, в результате инцидента пострадали шесть человек.

По информации издания New Zealand Herald, трое из пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии. Двое получили ранения средней тяжести, один – тяжелые. Прибывшие на место происшествия полицейские застрелили нападавшего на месте.

Между тем премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение в супермаркете Окленда терактом. На пресс-конференции в Веллингтоне она заявила, что злоумышленник был сторонником ИГ*.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 в Санкт-Петербурге мужчина взял в заложники двух женщин с ребенком после неудачного ограбления магазина.

В апреле 2021 в Омске стало известно о нападении неизвестного на продавцов одного из магазинов Магнит на улице 6-я станционная. Мужчина ворвался в магазин и неожиданно для всех напал с ножом на кассиров.

*Запрещенная в России террористическая организация