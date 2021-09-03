Юрист предупредил о штрафах за хранение заготовок в подвалах домов

Россиян предупредили о штрафах за хранение банок с домашними консервами в подвалах домов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россияне, которые хранят заготовки в подвале дома, рискуют нарваться на штраф. Содержать законсервированные на зиму продукты можно только в официально оформленных индивидуальных кладовых. Об этом предупредил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

- Жильцы домов часто используют под личные цели места общего пользования, а это жестко регламентируется законом. Поэтому не стоит путать их с кладовыми помещениями, которые приобретаются жильцами в собственность, - приводит его слова РИА Недвижимость.

Юрист напомнил, что с 1 января этого года вступило в силу постановление правительства о мерах противопожарной безопасности. Там, как раз и прописан запрет на хранение вещей в подвалах многоквартирных домов.

Это касается также проходов, коридоров и лестничных площадок. Нарушителю закона грозит штраф от двух до трех тысяч рублей.

Согласно закону, запрещено использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения оборудования, мебели и прочего. По большей части это касается, конечно, коммерческих организаций, которые устраивают свою склады, где им вздумается.