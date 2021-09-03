Путин предложил запустить грузовые рейсы между Владивостоком и Петербургом Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предложил запустить грузовые перевозки между Владивостоком и Санкт-Петербургом по Северному морскому пути (СМП). Проект должен быть запущен с 2022 года.

«Нужно рассмотреть возможность уже со следующего года открыть первые регулярные рейсы по перевозке грузов, в том числе контейнеров, между Владивостоком и Санкт-Петербургом, чтобы обкатать маршрут, сформировать его грузовую базу», – заявил глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Как подчеркнул Путин, проект является чрезвычайно важным для России.

Как писал сайт kp.ru, накануне российский лидер сообщил, что в 2024 году по Северному морскому пути планируется перевезти 80 миллионов тонн грузов.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев представил проект на базе СМП. Он предлагает развивать большой транспортный логистический контейнерный водный коридор, что выгодно для экономики как России, так и мира.