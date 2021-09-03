Путин предложил провести Национальный чемпионат профмастерства WorldSkills в Хабаровске в 2023 году Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил провести в 2023 году в Хабаровске Национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills.

«Особое внимание уделить подготовке квалифицированных рабочих. Предлагаю в 2023 году в Хабаровске провести Национальный чемпионат профессионального мастерства», – сказал глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума.

По мнению российского лидера, проведение Национального чемпионата WorldSkills даст дополнительный импульс развитию системы профессионального образования в Хабаровском крае.

Напомним, в пятницу, 3 сентября, Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума. Это первое за два года участие президента в ВЭФ – в 2020-м мероприятие отменили из-за коронавируса. Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию выступления президента на пленарной сессии форума.