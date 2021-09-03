Минпромторг назвал невозможным полный отказ от одноразового пластика к 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров назвал невозможным отказ от некоторых видов одноразовых изделий из пластика до 2024 года в России.

По его мнению, пока наша страна может лишь двигаться в этом направлении, но не лишать себя такой продукции.

- До 2024 года отказаться от пластика? Это невозможно! Мы можем говорить на эту тему, мы можем двигаться в этом направлении, и это будет правильно, - сказал глава ведомства, слова которого цитирует ТАСС.

Также он отметил, что в сейчас существуют технологии, которые позволяют перерабатывать пластик, что кажется ему "гораздо разумнее, чем запрещать или разрешать".

Ранее сообщалось, что 80% россиян готовы отказаться от использования пластиковых тарелок, вилок и стаканчиков. При этом с каждым годом этот показатель только продолжает расти. 44% респондентов россиян признались, что выступают категорически против использования одноразовой посуды. Еще 38% заявили, что скорее готовые отказаться от использования пластика, чем не готовы.