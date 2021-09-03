Голикова на марафоне "Новое знание" заявила, что коронавирус по патологии на уровне с чумой и Сибирской язвой

Татьяна Голикова заявила, что коронавирус по патологии на уровне с чумой и Сибирской язвой Фото: Александр ГЛУЗ

Коронавирусная инфекция на сегодняшний день отнесена ко второй группе патогенности, куда входят чума и Сибирская язва. Об этом на марафоне "Новое знание" сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

- COVID-19 сегодня отнесен ко второй группе патогенности. Для известных вам [этой группы] заболеваний - это чума, Сибирская язва, — рассказала политик.

Напомним, в мире за неделю с 23 по 29 августа специалисты выявили почти 4,4 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 67 тысяч зараженных скончались от вируса и его последствий. Однако в целом число новых случаев инфицирования за семь дней уменьшилось на 4%, а летальных исходов - на 2%. По последним данным в мире за время пандемии число инфицированных выросло до 215 714 824. Также известно, что жертвами коронавирусной инфекции за это время стали 4 395 748 человек.