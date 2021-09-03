Военные США уничтожили ракету Firefly Alpha

Ракету Firefly Alpha уничтожили американские военные. Фото: Twitter

Ракета Firefly Alpha была уничтожена военными Соединенных Штатов Америки, которые наблюдали за полетом. Ракету дистанционно подорвали с земли.

- В работе Alpha произошла аномалия во время работы первой ступени, что привело к потере ракеты. По мере сбора данных будут сообщаться дополнительные детали, — гласит сообщение компании Firefly Aerospace в Twitter.

Напомним, ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через 2,5 минуты после запуска с базы Ванденберг в Калифорнии. Запуск ракеты состоялся в четверг, 2 сентября, в 18:59 по местному времени. Первые признаки возможной проблемы появились спустя 1 минуту 47 секунд, когда ракета еще не набрала сверхзвуковой скорости. Через 2 минуты 18 секунд она достигла сверхзвуковой скорости, а спустя еще 11 секунд ракета взорвалась.