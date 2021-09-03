Мед, пельмени и школьная форма возглавили список самых некачественных товаров в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Роскачестве рассказали, какие товары чаще попадают в список некачественных. Больше всего жалоб от россиян поступает на пельмени, мед и школьную форму. Глава Роскачества Максим Протасов отметил, что производители данных товаров чаще других нарушают правила.

- Пельмени – это сложный продукт, потому что он смесовый, требующий особых режимов хранения, не самый простой в производстве. Здесь высока доля нарушений, - говорит эксперт.

Часто претензии возникают к меду. Россия входит в пятерку крупнейших мировых производителей данного продукта. В отечественном товаре часто встречаются антибиотики.

- У нас достаточно высокий уровень антибиотиков в меде. Пчел лечат, но еще часто не тем, - отмечает Протасов в беседе с "Известиями".

Минсельхоз и Россельхознадзор активно работают с пасечниками, чтобы научить их правильному подходу к пчеловодству.

Также немало нарушений встречается в продукции легкой промышленности. В частности, в школьной форме.

- В 87–88% случаев продукция как скафандр. Ткань не соответствует маркировке, не дышит, не пропускает влагу, так как используются синтетические материалы, - говорит глава Роскачества.

Ранее специалисты Роскачества проверили женское нижнее белье на соответствие стандартам безопасности. В ходе проверки были выявлены нарушения, а одном случае зафиксировали десятикратное превышение по стиролу — токсичному веществу, сообщает ФАН.