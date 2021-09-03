Передвигающаяся по суше хищная рыба из России вторглась в США Фото: REUTERS

Хищная рыба из России, которая может передвигаться по суше и дышать воздухом, вторглась на территорию США. Об этом пишет Newsweek.

76-сантиметрового змееголова, весом более двух килограммов, на этот раз поймали в штате Массачусетс.

- Как только он оказался у меня в лодке, я сказал: "Вот это да, это же змееголов", - рассказывает изданию местный рыбак Майкл Пауэлл.

Напомним, змееголовы обычно водятся на Дальнем Востоке, в том числе в Приморском крае России. У них продолговатое тело, длина которого варьируется в пределах одного метра. Также они являются обладателями большой пасти с множеством тонких зубов.

В Америку змееголовы попали еще в 2002 году. Однако, как именно они смогли добраться туда, неизвестно. Предполагается, что виной этому могли стать аквариумисты или импортеры продуктов для блюд азиатской кухни, которые намеренно выпустили необычную рыбу на волю.