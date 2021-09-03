Путин о поправившем его школьнике: "Почему меня это должно задеть? Я только рад"

Путин прокомментировал ситуацию с поправившим его школьником Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с поправившим его школьником. Российский лидер отметил, что только рад эрудиции молодого человека.

- Я даже не обратил на это внимание. Почему меня это должно задеть? Меня это только может порадовать. Молодые ребята хорошо знают историю отечества, я только рад, — заявил Путин на ВЭФ.

По словам российского лидера, можно только порадоваться тому, насколько грамотные ребята собрались на открытом уроке. Это должно нас настроить на то, что будущее России в надежных руках, отметил Путин

Как ранее писал сайт kp.ru, глава государства провел открытый урок в рамках марафона общества “Знание”. Путин обсудил с детьми историю и не только. В ходе разговора президент назвал Северную войну, которую вел русский царь Петр I со Швецией, Семилетней. Школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил Путина, за что глава государства его поблагодарил.

Позже директор школы, где учится Никанор Толстых, назвала его поступок сочетанием молодости и здоровых амбиций. Она сама, отметила Юлия Рябцева, не решилась бы поправить президента, но молодым людям присуща “определенная наглость”.