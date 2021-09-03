Владимир Путин не стал загадывать, поедет ли он на саммит АТЭС в Бруней в ноябре 2024 года Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин не стал загадывать, поедет ли он на саммит АТЭС, который состоится в ноябре 2024 года в Таиланде.

- Посмотрим, до 2024 года дожить надо, видите, пандемии трясут нас с разных сторон. Надо работать, не думать о таких крупных международных событиях, которые должны произойти еще там, — сказал глава государства на Восточном экономическом форуме.

Ранее Владимир Путин предложил провести в 2023 году в Хабаровске Национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. По мнению российского лидера, проведение WorldSkills даст дополнительный импульс развитию системы профессионального образования в Хабаровском крае.

Напомним, в пятницу, 3 сентября, Путин выступал на пленарной сессии Восточного экономического форума. Это было первое за два года участие президента в ВЭФ – в 2020-м мероприятие отменили из-за коронавируса.