Путин: Темпы сокращения населения на Дальнем Востоке сократились

Владимир Путин заявил, что темпы сокращения населения на Дальнем Востоке сократились Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы сокращения населения на Дальнем Востоке сократились.

- Темпы депопуляции на Дальнем Востоке сократились. А по некоторым направлений мы видим приток населения - там где создаются предприятия. Так и надо работать! — сказал глава государства на Восточном экономическом форуме.

Кроме того, российский лидер призвал создавать высокооплачиваемые рабочие места в регионе.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия намерена формировать на Дальнем Востоке пространство для новых идей и бизнес-проектов. Как отметил глава государства, за последние шесть лет объем инвестиций в экономику региона увеличился в два раза и достиг 80 миллиардов долларов. Индустриальный рост составил около 20%, что вдвое больше, чем в среднем по России. Глава государства подчеркнул, что за эти годы в регионах Дальнего Востока было создано 60 тысяч рабочих мест.