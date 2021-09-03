Си Цзиньпин призвал не политизировать тему коронавируса

Си Цзиньпин призвал не политизировать тему коронавирусной инфекции и вакцин Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал бороться с попытками политизировать тему коронавирусной инфекции и вакцин против нее.

- Мы должны поддерживать усилия друг друга в борьбе с пандемией, наращивать сотрудничество в разработке и производстве вакцин в качестве глобального общественного блага, решительно бороться с попытками политизировать тему вакцин и вопроса о происхождении коронавируса, совместными усилиями стараться создать общество здравоохранения для всего человечества, — сказал политик на Восточном экономическом форуме.

Напомним, ранее разведсообщество США пришло к выводу, что коронавирус, вероятно, не был создан в качестве биологического оружия и что китайское правительство не знало о вирусе до вспышки в Ухане в конце 2019 года. Однако отказываться от основных версий происхождения COVID-19, - заражение человека от животного и утечка из лаборатории, - в США не спешат.

В конце августа специалисты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выдвинули версию, что коронавирусная инфекция могла попасть в Ухань на упаковках полуфабрикатов.