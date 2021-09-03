Путин назвал санкции США частью политики навязывания стандартов Фото: ТАСС

Санкции Соединенных Штатов в отношении других стран являются продолжением политики навязывания своих стандартов, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

«В отношении других стран все то же самое продолжается. Санкции – продолжение той же политики навязывания своих стандартов», – сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что мир должен сделать выводы из той ситуации, которая сложилась после ухода войск США и НАТО из Афганистана. Президент не стал однозначно утверждать, что провал американской миссии означает конец гегемонии Запада. По его мнению, это будет зависеть от экономического потенциала стран, занимающих то или иное место на международной арене.

«Наша задача в том, чтобы работая с партнерами, добиваться лучших результатов по развитию своей собственной страны. Тогда голос России будет возрастать, и это пойдет на пользу не только русскому народу, но и всем нашим партнерам», – отметил Путин.