Путин допустил проведение новой Олимпиады в России Фото: ТАСС

Россия может в будущем принять еще одни Олимпийские игры, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, не будет примесей политического характера. Если не будет таких проблем, то мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в России», – сказал он в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Глава государства подчеркнул, что Олимпиада – очень затратное мероприятие. Кроме того, отметил президент, проведение подобных событий осложняется пандемией коронавируса. По мнению Путина, Дальний Восток является перспективной площадкой для организации ОИ.

Напомним, последний раз Россия принимала Олимпийские игры в 2014 году. Тогда зимняя Олимпиада прошла в Сочи с 7 по 23 февраля. Игры являются двадцать вторыми зимними по счету По сравнению с зимней Олимпиадой в Ванкувере количество соревнований в различных дисциплинах было увеличено на 12, а в общей сложности было разыграно 98 комплектов наград.