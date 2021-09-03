Лавров на марафоне общества «Знание» выступил за появление новых партий в Госдуме

Лавров выступил за появление новых партий в Госдуме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что будет только рад появлению представителей новых партий в Государственной думе.

«Я только буду рад этому, чтобы плюрализм расцветал», – заявил глава российского МИД во время выступления на марафоне общества «Знание».

Напомним, ранее в партии «Единая России» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой, чтобы список политической силы на выборах в Государственную думу возглавили пять новых лиц. Среди них и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выступая на Восточном экономическом форуме, глава государства отметил, что ему жалко отпускать главу МИД РФ и главу Министерства обороны страны Сергея Шойгу в Государственную думу.

Как писал сайт kp.ru, на это неделе Лавров прокомментировал возможность перехода в Госдуму. Напомним, очередные выборы в думу пройдут 17-19 сентября 2021 года.