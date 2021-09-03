Хасан Фирузабади, старший советник главы Ирана скончался от коронавируса

Старший советник главы Ирана скончался от коронавирусной инфекции. Фото: East News

В Иране скончался Хасан Фирузабади, старший военный советник Верховного лидера исламской революции аятоллы Сейида Али Хаменеи. Как пишут местные СМИ, он умер от последствий коронавирусной инфекции.

Иранский военачальник находился под санкциями Евросоюза за "нарушение прав человека".

Хасан Фирузабади на протяжении 27 лет был начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики. В 2016 году его назначили старшим военным советником аятоллы Сейида Али Хаменеи.

В марте 2021 года умер Джон Магуфули, президент Танзании. Он скончался в возрасте 61 года. Сообщалось, что глава государства находится в больнице в Кении из-за заражения коронавирусом и проблем с сердцем. До своего заражения политик отрицал пандемию коронавирусной инфекции. Магуфули родился 29 октября 1959 года в северо-западном городе Чато. Прежде чем заняться политикой, Магуфули работал учителем и химиком-промышленником.