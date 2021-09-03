В России 3 сентября 2021 выявлено 18 856 случаев заражения коронавирусом Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России выявили 18 856 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии общее количество заразившихся COVID-19 достигло 6 975 174 человека, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, где за сутки заболели 1633 человека. На втором месте по числу новых заболеваний Санкт-Петербург – там 1437 инфицированных, на третьем месте Московская область, где выявлен 681 заболевший. Новые случаи коронавируса были зарегистрированы во всех 85 регионах страны, при этом у 1 336 человек (7,1%) коронавирус протекал бессимптомно.

Также за сутки от COVID-19 скончались 799 пациентов. За весь период пандемии в России зафиксированы 184 611 летальных исходов. Количество полностью выздоровевших за сутки увеличилось на 18 690 человек, всего в стране число вылечившихся от инфекции пациентов увеличилось до 6 236 738.