Владимир Путин рассказал о версии гибели митрополита Филиппа, не связанной с Малютой Скуратовым Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал о второй версии гибели митрополита Филиппа, которая не связана с участием Малюты Скуратова.

- Вторая версия простая, что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проезжал мимо. Что касается строительства церкви, да еще по такому поводу, я думаю, что уж точно совершенно нужно получить благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, — сообщил Путин на ВЭФ.

Ранее Владимир Путин усомнился, что Малюта Скуратов был виновным в убийстве митрополита Филиппа. Об этом он сообщил в разговоре с главой Тульской области Игорем Руденей. Губернатор рассказал российскому лидеру о планах восстановить монастырь Отрочь в Твери. Руденя отметил, что реконструкция затронет церковь, где помощник Ивана Грозного задушил митрополита. Глава государства уточнил, что это только одна из версий гибели Филиппа.