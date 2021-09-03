Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих из Великобритании

В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в РФ из Великобритании. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова.

- Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.12.2020 № 43 "Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях предотвращения распространения COVID-19" (зарегистрировано министерством юстиции Российской Федерации 24.12.2020, регистрационный №61759), — гласит текст документа.

Документ отменяет постановление, согласно которому предусмотрена двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывших в РФ из Великобритании.

Как писал сайт kp.ru, Попова ранее сообщила, что пятую неделю в России наблюдается плавное снижение заболеваемости коронавирусной инфекции. При этом глава Роспотребнадзора не исключила подъем заболеваемости осенью этого года, но уточнила, что речь идет о привычном явлении, отметив необходимость вакцинации. Кроме того, она рассказала, что новые штаммы в стране не распространяются.