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Экономика3 сентября 2021 14:23

Голикова: военнослужащие получат единовременные выплаты на следующей неделе

Глава кабмина Михаил Мишустин призвал вице-премьера проконтролировать эту работу
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Татьяна Голикова сообщила, что военнослужащие получат единовременные выплаты на следующей неделе

Татьяна Голикова сообщила, что военнослужащие получат единовременные выплаты на следующей неделе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что военнослужащие и пенсионеры силовых структур получат единовременные выплаты на следующей неделе.

- Для осуществления единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс. рублей военным пенсионерам, пенсионерам правоохранительных органов, органов безопасности и единовременной денежной выплаты в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам министерством финансов РФ вчера доведены финансовые ресурсы до всех федеральных органов, в ведении которых находятся эти сотрудники и военнослужащие, с тем чтобы выплаты начались на следующей неделе, — сказала Голикова на заседании правительства.

Глава кабмина Михаил Мишустин призвал вице-премьера проконтролировать эту работу. Он добавил, что речь идет о старшем поколении, которых нужно избавить от лишних переживаний.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим 15 тысяч рублей. Выплата распространяется на военных, служащих по контракту, а также курсантов военных профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, не заключивших контракт на прохождение службы. Пособия будут выплачиваться на основании приказов командиров воинских частей или федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба.