Более 30 миллионов россиян получили выплаты в 10 тысяч рублей 2 сентября 2021

Более 30 миллионов россиян получили выплаты в 10 тысяч рублей 2 сентября Фото: Артем ЛЕНЦ

Единовременный выплаты в 10 тысяч рублей, о которых объявил ранее президент России Владимир Путин, получили в четверг, 2 сентября, более 30 миллионов граждан страны

«Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30 миллионам 200 тысячам наших граждан, в один день», – сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в рамках Восточного экономического форума.

По словам главы Минтруда, эти выплаты стали рекордными по количеству людей, получивших их.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что правительство приняло необходимые меры для оперативного выделения средств на единовременные выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей.

Как писал сайт kp.ru, 22 августа 2021 Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тысяч рублей. Позже глава государства подписал соответствующие указы.

Российский лидер также потребовал от правительства страны организовать такую выплату максимально оперативно, «чтобы люди были избавлены от хлопот и сбора каких-либо справок».

12,7 миллиона пенсионеров начнут получать единовременную «путинскую» выплату начиная с 3 сентября 2021 одновременно с пенсией.