"АвтоВАЗ" сократил продажи в августе на 30%

Российская компания "АвтоВАЗ" сократила продажи в августе на 30% Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Российская компания "АвтоВАЗ" сократила продажи автомобилей Lada в России в августе на 32,6 процентов (до 19,4 тысячи штук), если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Причиной этому стал дефицит автоэлектроники.

- В августе 2021 года было продано 19 428 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России, что на 32,6% меньше, чем в августе прошлого года (с учетом автомобилей Niva, выпущенных ОАО "Lada Запад Тольятти"), — говорится в сообщении компании.

В "АвтоВАЗе" добавили, что снижение продаж стало причиной дефицита полупроводников во всем мире.

Напомним, американская корпорация Apple планирует начать производство своих электромобилей в 2024 году. Сейчас руководство компании больше всего беспокоит вопрос серийного выпуска самоуправляемых автомобилей в условиях международного дефицита основы для создания сложной электроники – полупроводников, поэтому проводит переговоры с ведущими автопроизводителями из Южной Кореи.