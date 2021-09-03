Пожар произошел в торгово-развлекательном центре в Татарстане

По данным МЧС Татарстана, предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После 22.00 2 сентября в Альметьевске (Татарстан) в торгово-развлекательном центре «Западный», который находится на улице Ленина, произошел пожар. Еще до прибытия на место происшествия сотрудников МЧС из здания эвакуировались пять человек, никто не пострадал.

Как было установлено, огонь возник на втором этаже здания в подсобном помещении площадью восемь квадратных метров, рядом с батутным центром, сообщает inkazan.

Пожарным удалось быстро потушить огонь. Площадь возгорания составила один квадратный метр. По данным МЧС Татарстана, предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В чрезвычайном ведомстве считают, что по такой же причине произошло возгорание в отделении №2 казанской поликлиники №17. Пожар там возник так же 2 сентября, но чуть раньше – в 17.51. Из помещений до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 45 человек – персонал и пациенты. Площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра – произошло короткое замыкание в электрощитке.