Роскомнадзор исключил сайт Readovka из списка запрещенных в России Фото: REUTERS

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций разблокировала сайт Readovka и удалила его из списка запрещенных в России.

«Сегодня утром Роскомнадзор снял ограничительные меры по нашему сайту и удалил нас из списка запрещенных сайтов», – сообщает Readovka.

Как отмечает издание, для разблокировки сайта пришлось удалить семь материалов, посвященных депутату Госдумы Дмитрию Саблину. В сообщении говорится, что сайт заблокировали после того, как «подмосковные приставы пригрозили Роскомнадзору возбуждением дела из-за неисполнения их требований».

Как писал сайт kp.ru, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных в России заблокированный ранее сайт издания Readovka. Первоначально решение о блокировке сайта было принято судом в марте 2020 года.

Напомним, ранее Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов издание «Важные истории» и телеканал «Дождь». В список также попали редакторы и журналисты изданий.