Минтранс на марафоне "Новое знание": биометрию начнут применять во всем общественном транспорте к 2024 году

Глава Минтранса сообщил, что биометрию начнут применять на всех видах общественного транспорта к 2024 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Министерства транспорта России Виталий Савельев сообщил, что биометрия будет применяться во всех общественных видах транспорта уже к 2024 году. Об этом он рассказал на марафоне "Новое знание".

- Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы, — рассказал министр.

Ранее появилась информация, что Министерство транспорта России планирует ужесточить требования к прохождению технического осмотра автомобилей. Изменения касаются фотографирования машин. В проекте Минтранса на сайте проектов нормативных правовых актов говорится, что на первом фото перед началом проверки автомобиль должен быть виден спереди и сбоку, при этом технический специалист должен быть сфотографирован в полный рост и лицом к камере.