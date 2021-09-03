Анна Попова сообщила, что России не грозит новый локдаун Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России не грозит новый локдаун из-за коронавирусной инфекции. Однако необходимо делать прививки.

- Для Российской Федерации это реальность сегодняшнего дня, потому что РФ в 2021 году локдаунов не вводила, и то, что мы умеем сегодня, то, что мы знаем сегодня, тот набор инструментов, который есть, позволяет сказать, что локдаун нам сейчас не грозит, — сказала Попова на ВЭФ.

Она добавила, что для отмены действующих коронавирусных мер, необходимо вакцинироваться от коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, Попова ранее сообщила, что пятую неделю в России наблюдается плавное снижение заболеваемости коронавирусной инфекции. При этом глава Роспотребнадзора не исключила подъем заболеваемости осенью этого года, но уточнила, что речь идет о привычном явлении, отметив необходимость вакцинации. Кроме того, она рассказала, что новые штаммы в стране не распространяются.