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Здоровье3 сентября 2021 15:07

Попова сообщила, что России не грозит новый локдаун

Для отмены действующих коронавирусных мер, необходимо вакцинироваться от коронавируса, отметила глава Роспотребнадзора
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Анна Попова сообщила, что России не грозит новый локдаун

Анна Попова сообщила, что России не грозит новый локдаун

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России не грозит новый локдаун из-за коронавирусной инфекции. Однако необходимо делать прививки.

- Для Российской Федерации это реальность сегодняшнего дня, потому что РФ в 2021 году локдаунов не вводила, и то, что мы умеем сегодня, то, что мы знаем сегодня, тот набор инструментов, который есть, позволяет сказать, что локдаун нам сейчас не грозит, — сказала Попова на ВЭФ.

Она добавила, что для отмены действующих коронавирусных мер, необходимо вакцинироваться от коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, Попова ранее сообщила, что пятую неделю в России наблюдается плавное снижение заболеваемости коронавирусной инфекции. При этом глава Роспотребнадзора не исключила подъем заболеваемости осенью этого года, но уточнила, что речь идет о привычном явлении, отметив необходимость вакцинации. Кроме того, она рассказала, что новые штаммы в стране не распространяются.