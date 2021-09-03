Российские журналисты снимают фильм про «русских хакеров» на американские деньги Фото: REUTERS

В распоряжение RT оказались документы, которые подтверждают, что российские журналисты готовят материалы про «российских хакеров» на американские деньги.

В документах фигурирует имя экс-сотрудника телеканала «Дождь»* Андрея Лошака. Из бумаг следует, что он совместно с американскими специалистами уже несколько месяцев работает над материалами про хакеров и «вмешательство» России в президентские выборы в США.

Финансирование проекта осуществляется из-за рубежа и, судя по черновым вариантам интервью, которые оказались в распоряжении телеканала, цель авторов – доказать вину Москвы в политическом скандале, который разразился в 2016 году, когда к власти пришел Дональд Трамп.

Пятисерийный документальный фильм расскажет о событиях пятилетней давности, экспертами выступят засекреченные источники документалистов.

Помимо этого, удалось выяснить, что с 2018 по 2019 год на счет Андрея Лошака было перечислено 4,3 млн рублей от московского представительства «Радио Свободная Европа»**. Организация является иностранным юрлицом и зарегистрирована в Ньюкасле, США.

* Общество с ограниченной ответственностью «Телеканал «Дождь» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.