Зеленский заявил, что Украина не готова продавать свое оружие за границу

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность экспорта оружия украинского производства. По его словам, на данный момент таких планов у властей нет.

Зеленский решил сделать заявление в связи с рейтингом от Стокгольмского института исследований проблем мира - согласно ему, Украина занимает 12-е место в мире по экспорту вооружения с глобальной долей экспортного рынка в 0,9%. Лидер страны выступил в американском Стэнфорде и не согласился с этими подсчетами.

"О поставках оружия в те или иные страны Украиной… У нас сейчас идет война на востоке нашей страны, это говорит о том, что мой приоритет - ничего из оружия просто так не продавать, мы не готовы к этому. При мне этого не может быть”, - подчеркнул Зеленский.

В выступлении, которое транслировал телеканал “Дом”, президент также сказал, что не знает, остались ли за Украиной какие-то невыполненные контракты в области вооружения. Но если они есть, сказал Зеленский, “это жизнь”.

Сайт kp.ru ранее писал, что Зеленский похвастался созданием на Украине несуществующих самолетов и вертолетов. По словам президента, только после его прихода к власти в стране начали развивать авиацию.