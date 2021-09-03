Суд отпустил на свободу троицу, избившую трубача группы «Машина времени» Фото: СОЦСЕТИ

Троица хулиганов, избившая в феврале трубача группы «Машина времени» Александра Дитковского, оказалась на свободе. Хамовнический суд Москвы признал мужчин виновными в нападении, но зачел им срок содержания под стражей, в итоге получилось, что свое наказание они уже получили.

Все случилось 25 февраля на парковке в центре столицы. Музыкант садился в свою машину, когда его окликнули трое мужчин. У пострадавшего попросили денег, а когда он отказал, начали избивать его. В итоге 52-летний Дитковский оказался в больнице с переломами.

Вскоре полицейские задержали нападавших - Ян Панченко, Иван Кириченко и Василий Волошин. Суда они дожидались в СИЗО и до последнего не признавали свою вину. Говорили, что музыкант сам грубил и бросался на них с кулаками.

Тем не менее, следователям удалось доказать их вину по статье 112 УК РФ. Как стало известно сайту mk.ru, всех троих признали виновными, и в наказание нападавшие получили по году колонии-поселения, хотя максимальная санкция по данной статье доходит до пяти лет.

Суд зачел им время, проведенное в изоляторе по схеме «день за два». В итоге виновные вышли на свободу в день оглашения приговора.