В Госдуму внесли проект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов вместе с родителями

Законопроект призван решить вопрос госпитализации и оказать семьям не только материальную, но и моральную поддержку Фото: Олег ЗОЛОТО

Госдума рассмотрит законопроект, который предлагает разрешить родителям детей с ограниченными возможностями здоровья находиться с ними в медучреждениях бесплатно. На данный момент закон позволяет родителям бесплатно лежать в стационаре лишь с детьми до четырех лет.

Авторами законопроекта стали депутаты от фракции “Единая Россия”, пишет пресс-служба верхней палаты парламента. Как пояснил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, дети с ограниченными возможностями здоровья вынуждены с определенной периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах. Их родители в связи с этим сталкиваются с проблемой проживания - они вынуждены платить за гостиницу или аренду квартиры.

По подсчетам, в России насчитывается около 700 тысяч несовершеннолетних граждан, имеющих инвалидность. С учетом их родителей и близких данная проблема затрагивает миллионы людей. Законопроект призван решить вопрос госпитализации и оказать семьям не только материальную, но и моральную поддержку, так как детям тяжело проходить лечение в одиночестве.

Как ранее писал сайт kp.ru, Ростовская область станет пилотным регионом, в котором запустят проект «Социальный навигатор» - механизм поддержки семей с детьми, работающий по принципу «одного окна».