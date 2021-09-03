Аналитик поддержал внедрение биометрии в российском транспорте
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Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков оценил перспективы появления в российском транспорте системы биометрической идентификации пассажиров.
О ее появлении рассказал глава Минтранса России Виталий Савельев. По словам министра, к 2024 году в общественном транспорте может заработать система Face ID.
- Эта система является одной из наиболее надежных и широко используемых во многих устройствах, - рассуждает эксперт.
Он прогнозирует, что в дальнейшем она будет только совершенствоваться и становиться все надежнее.
А вот перспективу появляется в общественном транспорте подобных технологических новинок специалист пока не ожидает.
- В ближайшие несколько лет новых систем не предвидится, - отметил эксперт в беседе с RT.
Предполагается, что пассажиры смогут воспользоваться общественными видами транспорта по биометрии, как по паспорту. Достаточно идентифицировать личность и сумма за проезд спишется с личного счета.
Технология позволит сканировать лицо человека и определять, что это он, сообщает ФАН.