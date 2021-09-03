Аналитик поддержал внедрение биометрии в российском транспорте Фото: Shutterstock

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков оценил перспективы появления в российском транспорте системы биометрической идентификации пассажиров.

О ее появлении рассказал глава Минтранса России Виталий Савельев. По словам министра, к 2024 году в общественном транспорте может заработать система Face ID.

- Эта система является одной из наиболее надежных и широко используемых во многих устройствах, - рассуждает эксперт.

Он прогнозирует, что в дальнейшем она будет только совершенствоваться и становиться все надежнее.

А вот перспективу появляется в общественном транспорте подобных технологических новинок специалист пока не ожидает.

- В ближайшие несколько лет новых систем не предвидится, - отметил эксперт в беседе с RT.

Предполагается, что пассажиры смогут воспользоваться общественными видами транспорта по биометрии, как по паспорту. Достаточно идентифицировать личность и сумма за проезд спишется с личного счета.

Технология позволит сканировать лицо человека и определять, что это он, сообщает ФАН.