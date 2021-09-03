Фурсенко на марафоне "Новое знание" заявил, что ЕГЭ - не самое страшное, что ждет школьников в жизни

Помощник президента Андрей Фурсенко. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Помощник президента России Андрей Фурсенко обратился к детям на марафоне "Новое знание". Он сказал школьникам, что ЕГЭ - это не самое страшное испытание, которое ожидает их в жизни.

“Коллеги, я могу сказать, что не самое это страшное испытание в вашей жизни, и точно впереди будут более тяжелые”, - сказал помощник президента.

По словам Фурсенко, с ЕГЭ возникают проблемы не только у школьников, но и у их родителей, и у учителей. Он осудили “натаскивание” на сдачу экзамена и призвал больше внимания уделять учебе.

Ранее сайт kp.ru писал о девятилетней девочке-вундеркинде. Москвичка Алиса Теплякова, которая в восемь лет сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ), получила студенческий билет и стала учащейся факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Она будет ходить на занятия в вуз вместе с другими учащимися.