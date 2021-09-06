На ремонт дорог Кубани по нацпроекту направят более 8,5 миллиарда рублей

Глава региона Вениамин Кондратьев считает строительство дорог одной из приоритетных задач. Фото: пресс служба администрации Краснодарского края

В Краснодарской агломерации приведут в порядок 48,8 километра дорог, в Сочинской – 54,3 километра, в Новороссийской – 22,1 километра. Остальные 124 километра приходятся на региональную дорожную сеть. На все эти работы в 2022 году в рамках профильного нацпроекта "Безопасные качественные дороги" из консолидированного бюджета запланировано направить более 8,5 миллиарда рублей", – цитирует ведомство слова губернатора края Вениамина Кондратьева.

Так, по данным администрации региона, в следующем году в Динском районе края отремонтируют 15 километров дорог местного значения в Васюринском, Пластуновском, Мичуринском, Старомышастовском и Динском сельских поселениях, также продолжится ремонт дорог в станице Старокорсунской.

Также, по словам губернатора, будет реализовано несколько крупных дорожных региональных проектов.

"Дорожная отрасль в нашем регионе находится на лидирующих позициях. Мы проектируем и строим новые дороги, обновляем устаревшие трассы. Первого июля текущего года начали строить новую федеральную трассу Краснодар – Керчь. Строится обход Анапы, транспортные развязки на Джубге и Дальний западный обход Краснодара, который разгрузит краевой центр от транзитного транспорта", – уточнил Кондратьев.