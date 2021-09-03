ЦИК проверит сообщения о тренинг-группах по фальсификации выборов в Королеве

Центральная избирательная комиссия проверит сообщения о тренинг-группах по фальсификации выборов в Королеве Фото: Олег УКЛАДОВ

Центральная избирательная комиссия России направила оперативную группу в город Королев Московской области после сообщений о действующих там тренинг-группах по фальсификации итогов выборов.

В ЦИК выразили глубокую озабоченность подобными сообщениями. Кроме того, было поручено расследовать возможные факты злоупотребления полномочиями и других правонарушений.

- Полагаем, что если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность — тем более, если это будет квалифицировано, как групповой сговор, — гласит сообщение в Telegram-канале ЦИК.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова пригрозила прислать в Санкт-Петербурге представителей Генпрокуратуры из-за подозрительной массовой миграции глав территориальных избиркомов. Дело в том, что из ТИКа №48 Московского района разом ушли главы 17 председателей комиссий. Оказалось, что за пару дней до этого всю группы приняли в ТИКе №47 Красносельского района. Это и насторожило Памфилову.