Полиция обнаружила водителя, который сбил школьницу в День знаний в Нижнем Новгороде

После наезда на девочку машина скрылась с места происшествия. Фото: Мария СОЛЕЕВА

Полиция разыскала водителя, который наехал на 15-летнюю школьницу в центре Нижнего Новгорода в День Знаний. Виновником оказался 75-летний житель Городецкого района. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Происшествие произошло на перекрестке улиц Горького и Ошарской недалеко от площади Свободы. Девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному перекрёстку – ей горел зеленый свет.

Казалось бы, что тут может произойти, но для одного из водителей правила дорожного движения будто ничего и не значили. Автомобиль проехал по «зебре» и задел проходящую по ней школьницу.

После наезда на девочку машина скрылась с места происшествия, но виновник всё равно был найден. Оказалось, что мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД и невыполнение обязанностей, связанных с ДТП.

После случившегося 15-летняя нижегородка обратилась за медицинской помощью. Судьба нарушителя будет решаться, как только судебно-медицинская экспертиза установит степень тяжести нанесенного вреда. Возможно, дело отправится в суд.