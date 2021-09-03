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Звезды3 сентября 2021 16:28

Клинический психолог объяснила суперпопулярность хита «3 сентября»

Композиция, которая появилась 25 лет вот уже несколько лет невероятно популярна
Елена АКИМОВА
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Клинический психолог объяснила суперпопулярность хита «3 сентября»

Клинический психолог объяснила суперпопулярность хита «3 сентября»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На календаре 3 сентября, а значит, день песни Михаила Шуфутинского. Его композиция про третий день осени была написала 25 лет назад и сейчас переживает свою вторую волну популярности.

Психолог объясняет, почему так происходит. «3 сентября» слушали в 90-х родители, а теперь и дети.

- Это ностальгия, сначала слушали родители, теперь дети. Происходит инерция. Тогда были сложные времена и люди буквально выживали, теперь песня рождает теплые воспоминания, - рассуждает Кордаева.

К тому же, осень – это время года, когда человек настроен на долгие раздумья и философствования. Сам тембр песни подводит к тому, что нужно остановиться, подумать.

Включается меланхоличное настроение и сама песня про любовь и некую перезагрузку.

- Нам нравится погрустить, у нас такой менталитет, - говорит эксперт в беседе с Life.

Она уверена, что композиция будет популярна всегда, так как людям свойственно предаваться воспоминаниям.

- Песня про ностальгию, про то, что нужно вспомнить, как все было хорошо — заключила Коржина.

Ранее Михаил Шуфутинский в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, почему сначала никто не хотел слушать песню про третье сентября. По словам Шуфутинского, он до сих пор не может понять феномен популярности своего хита, который с каждым годом собирает все больше новых поклонников.