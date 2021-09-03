Герман Греф заявил о возможных рисках глобального финансового кризиса Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что на сегодняшний день существуют риски глобального финансового кризиса. Об этом он рассказал в кулуарах Восточного экономического форума.

- Что касается глобального финансового кризиса, такой риск очевидно есть. ЦБ РФ поступает ответственно, что такой риск обозначает. Мы уже много раз страдали от недооценки рисков, лучше их переоценить, чем недооценить, — сказал специалист в разговоре с журналистами.

Греф добавил, что сейчас перегрев на финансовых рынках очевиден, поэтому риск кризиса присутствует.

В начале апреля агентство Bloomberg сообщило, что экономика России пострадала от пандемии коронавируса меньше других и теперь быстро восстанавливается после рецессии. В частности, так происходит из-за решения российского правительства не вводить повторный общенациональный карантин, а также гораздо более мягких ограничений, чем во многих странах мира. Однако, отмечало издание, появились проблемы с инфляцией, спровоцированной ростом мировых цен на продукты и ослаблением рубля, что и побудило Банк России впервые с 2018 года повысить ключевую ставку с прицелом на дальнейший рост.