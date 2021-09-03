В НАТО попросили от России больше данных о военных учениях

В странах Прибалтики, Польше и на Украине растет обеспокоенность российскими военными планами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к России в связи с военными учениями “Запад-2021” - они пройдут с 10 по 16 сентября на территории РФ на значительном удалении от западной границы и не предусматривают в качестве противника конкретные страны.

Тем не менее Столтенберг заявил, что в странах Прибалтики, Польше и на Украине растет обеспокоенность российскими военными планами. По его словам, Москва уже хитрила с учениями - анонсировала их в куда меньшем масштабе, чем они в итоге проходили, пишет Reuters.

Столтенберг призвал российские власти действовать более открыто, предсказуемо и прозрачно, а также соблюдать международное законодательство в отношении учебных военных операций на европейской территории.

Как ранее писал сайт kp.ru, Йенс Столтенберг заявил о необходимости увеличить оборонные расходы для укрепления коллективной безопасности НАТО. Он выразил уверенность, что лидеры стран-членов альянса на предстоящем саммите договорятся об этом.