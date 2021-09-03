Компания Apple отложила запуск функций, направленных на безопасность детей Фото: REUTERS

Американская компания Apple отложила запуск функций по борьбе с педофильским контентом на фоне критики со стороны экспертов по кибербезопасности.

- Изучив отзывы клиентов, правозащитников, исследователей и других, мы решили потратить ещё время на сбор информации и внесение улучшений в ближайшие месяцы, — цитирует сообщение компании CNBC.

О планах внедрить такие функции Apple объявила в начале августа. Системы должны были размывать откровенные снимки с детьми, искать интимные видео с участием детей в iCloud.

После этого систему раскритиковали эксперты по кибербезопасности, обвинив компанию в нарушении приватности. В Apple ответили, что не будут использовать систему для слежки.

В середине августа появилась информация, что социальная сеть Twitter исправит новый дизайн после того, как пользователи стали массового жаловаться на вызывающий дискомфорт шрифт. По словам пользователей соцсети, из-за нового шрифта у них начинается головная боль. Также люди с проблемами со зрением назвали шрифт нечитаемым. По заявлениям некоторых пользователей, шрифт ухудшает астигматизм.