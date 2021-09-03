Метеоролог поделился, какая погода ждет регионы России в первой декаде сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, какой будет первая декада сентября. В центральном регионе установилась метеорологическая осень, и совсем скоро начнутся первые заморозки.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области установится ясная погода с холодными ночами. Но после 7 сентября воздух станет теплеть, в отдельных районах возможно повышение до плюс 15 градусов. Так что есть надежда на приход тепла.

- А вот на территории Сибири установится по-настоящему летняя погода. В Новосибирске, Барнауле, Кемерово и Красноярске на выходных, 4 и 5 сентября, воздух прогреется до + 20, а в Тюмени — до 25 градусов тепла. Только к концу воскресенья погода испортится, придут дожди, отметил метеоролог в беседе с 5-tv.ru.

На Дальнем Востоке- в Хабаровске и Владивостоке – тоже будет очень приятно. Днем столбики термометров поднимутся до 20-25 градусов тепла.

На Урале ситуация чуть хуже, туда придет холод с Поволжья. В Челябинске и Кургане всего 15-16 градусов выше нуля.

В Подмосковье к началу новой рабочей неделе погода немного улучшится. А на выходных будут дожди, 14-16 тепла. и возможны первые заморозки, сообщает RT.

Зато на юг страны вернется лето, на Кубани и Нижнем Доне 25 градусов, что на два-три градуса ниже нормы.

- В Ставрополье будет несколько прохладнее, нов целом погода на юге подходит под определение «бархатный сезон», — подытожил метеоролог.