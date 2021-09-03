Девятибальные пробки наблюдаются в Москве 3 сентября 2021

Фото: скриншот сервиса Яндекс-пробки.

Вечером в пятницу, 3 сентября, автомобильное движение в Москве оказалось сильно затруднено. Согласно данным сервиса “Яндекс.Пробки”, уровень заторов в столице достиг 9 баллов.

Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Садовнической, Овчинниковской, Кремлевской, Москворецкой, Раушской, а также на Большом Москворецком мосту, Большом Каменном мосту и на Тверской улице.

Также было перекрыто движение в сторону области на съезде с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе. По данным пресс-службы ГИБДД, во время ремонта здесь была обнаружена мина - предположительно, времен Великой Отечественной войны. Чтобы обезвредить снаряд, на место вызвали экстренные службы.

Как ранее писал сайт kp.ru, проблема пробок в конце рабочей недели коснулась не только жителей столицы. В многокилометровых заторах 3 сентября встали также Санкт-Петербург, Пермь и Самара.