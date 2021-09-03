Украинские блогеры станцевали на военной технике на заводе в Харькове Фото: Александр КОЦ

Видеоблогеры проникли в цех "Харьковского тракторного завода", где записали на видео танец на военной технике. Об этом сообщил украинский портал "Милитарный" со ссылкой на видео из социальной сети TikTok.

- Блогерам удалось проникнуть к военным объектам, несмотря на имеющуюся охрану. На видео блогеры осматривают самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и танцуют на ней, — говорится в сообщении издания.

Портал уточнил, что подобные случаи происходили и ранее. К примеру, в марте текущего года блогеры проникли на завод "Кузница на Рыбацком" в Киеве, где показали недостроенные катера военно-морских сил Украины.

В 2018 году на заброшенной украинской военной базе были обнаружены около 300 танков, приведенных в боевую готовность. Находку сделали сталкеры, которые проникли на территорию объекта в поисках бункеров или бомбоубежища. Судя по снятым блогерами кадрам, помимо старых советских боевых машин на базе находились также десять "новых" Т-64 и грузовой автомобиль для их транспортировки. Все танки были опломбированы и готовы к бою.