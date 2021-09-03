Россия вводит для иностранных туристов многократные визы

Для получения визы на полгода иностранным туристам будет необходимо иметь подтверждение туроператора и гостиницы Фото: Артем КИЛЬКИН

Российское правительство вводит новые многократные визы для иностранных туристов. Об этом сообщается в постановлении кабмина 3 сентября, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Обыкновенная туристическая виза будет делиться на однократную, двукратную или многократную. Однократная и двукратная визы действуют не больше 3 месяцев. Многократная - до полугода.

Для получения визы на полгода иностранным туристам будет необходимо иметь подтверждение туроператора, состоящего в едином федеральном реестре туроператоров, или забронированный номер в российской гостинице, также внесенной в федеральный перечень классифицированных гостиниц.

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