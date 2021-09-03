На Москву 3 сентября 2021 обрушился сильный ливень

В Москве и Подмосковье наступает метеорологическая осень. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вечером 3 сентября Москву накрыл сильный ливень. О непогоде жителей столицы предупредил МЧС - сообщения о сильном ветре и дожде москвичи получили заранее.

Температура воздуха к вечеру пятницы опустилась до +11 градусов, сообщает сервис “Яндекс.Погода”. На 18:30 по московскому времени ливнями была охвачена территория от Калуги до Богородского, от Поварово до Егорьевска. Однако, по прогнозам синоптиков, в течение часа дождь должен прекратиться.

Фото: скриншот сервиса Яндекс-погода

Как рассказал ведущий сотрудник Центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец, в Москве и Подмосковье наступает метеорологическая осень.

“Промозглая ветреная погода будет сопровождаться ливневыми дождями, из-за чего и так низкая для начала сентября температура будет в ощущениях казаться на 3 градуса холоднее. В Москве наибольшие порывы ветра - до 17 м/с ожидаются сегодня вечером, что является штормовым для мегаполиса показателем. Выпадет 4-6 мм осадков - это дождь средней интенсивности”, - предупредил метеоролог в своем Инстаграм.

Как ранее писал сайт kp.ru, вечером в пятницу, 3 сентября, автомобильное движение в Москве оказалось сильно затруднено. Согласно данным сервиса “Яндекс.Пробки”, уровень заторов в столице достиг 9 баллов.