В Ростуризме рассказали, куда россияне чаще ездят в пандемию
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Глава Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме рассказала, какие направления являются самыми востребованными у россиян в пандемию.
Чаще всего выбирают именно морской отдых. Теплое море – абсолютный приоритет в направлениях.
- Крым, Краснодарский край традиционно, - цитирует RT слова главы ведомства.
Менее традиционными оказались Калининградская область. Это направление набирает популярность.
Замыкает тройку лидеров Дагестан – сюда едут посмотреть на горы, плюс в регионе теплое море, но пока еще мало инфраструктуры.
Спросом так же пользуются культурно-познавательные поездки в города, где есть хорошая инфраструктура.
Города с хорошей инфраструктурой для туризма:
Казань,
Калининград,
Нижний Новгород,
Самара,
Москва,
Санкт-Петербург.
- Экологический, природный туризм, который стал абсолютным трендом прошлого года. Самый большой прирост по туризму показал Байкал, Камчатка и Алтай, - отметила Догузова.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин перечислил направления, где можно отлично провести осенний отпуск. Можно выбрать не только зарубежные, но и российские курорты, сообщает Свободная пресса.