В Ростуризме рассказали, куда россияне чаще ездят в пандемию Фото: Shutterstock

Глава Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме рассказала, какие направления являются самыми востребованными у россиян в пандемию.

Чаще всего выбирают именно морской отдых. Теплое море – абсолютный приоритет в направлениях.

- Крым, Краснодарский край традиционно, - цитирует RT слова главы ведомства.

Менее традиционными оказались Калининградская область. Это направление набирает популярность.

Замыкает тройку лидеров Дагестан – сюда едут посмотреть на горы, плюс в регионе теплое море, но пока еще мало инфраструктуры.

Спросом так же пользуются культурно-познавательные поездки в города, где есть хорошая инфраструктура.

Города с хорошей инфраструктурой для туризма:

Казань,

Калининград,

Нижний Новгород,

Самара,

Москва,

Санкт-Петербург.

- Экологический, природный туризм, который стал абсолютным трендом прошлого года. Самый большой прирост по туризму показал Байкал, Камчатка и Алтай, - отметила Догузова.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин перечислил направления, где можно отлично провести осенний отпуск. Можно выбрать не только зарубежные, но и российские курорты, сообщает Свободная пресса.