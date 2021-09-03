Лавров и митрополит Иларион обсудили проблему преследования христиан в мире

Лавров наградил митрополита нагрудным знаком МИД “За взаимодействие”. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом. В рамках диалога они обсудили, в том числе, тему гонений на христиан в мире.

Согласно сообщению российского дипломатического ведомства, Лавров и митрополит Иларион говорили про различные аспекты взаимодействия МИД и Русской православной церкви, включая проблематику преследования христиан в различных регионах мира. Одной из темой стала защита прав верующих в современном мире, меры поддержки соотечественников за рубежом.

В рамках встречи Лавров также наградил митрополита нагрудным знаком МИД “За взаимодействие”.

Как ранее писал сайт kp.ru, христиане, как и представители других религий, несут верование в разные страны мира. Иногда миссионеры сталкиваются с жестокостью за рубежом - например, христианские священники были убиты прямо во время богослужений в Эфиопии. Хотя это третья страна, официально принявшая христианство, по сей день там идут сильные гонения на верующих.