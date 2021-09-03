Сборная России прибыла на Кипр на отборочный матч

Фото: Твиттер сборной РФ

Сборная России по футболу прилетела на Кипр, где проведет матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Команда прибыла на игру без Марио Фернандеса и Алексея Ионова - защитника и полузащитника сборной. Они остались в Новогорске, так как после матча с Хорватией получили небольшие травмы и не смогли принять участие в следующем матче.

Матч Кипр - Россия пройдет в субботу, 4 сентября, на стадионе ГСП в Никосии. Начало встречи - в 19:00 мск.

Как отметил главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с МатчТВ, потеря Фернандеса и Ионова чувствительна для сборной, но рисковать здоровьем футболистов нельзя. По его словам, речь не идет о серьезных травмах - это “скорее, дискомфорт” после игры с Хорватией.

Как писал сайт kp.ru, ранее полузащитник московского “Динамо” Даниил Фомин также покинул расположение национальной команды. Причиной стала сильная боль в спине. Он пройдет восстановительный курс в клубе.